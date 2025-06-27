В Татарстане с начала года электричками перевезено более 3 млн пассажиров

С начала года пригородными поездами в Татарстане отправлено около 3,3 млн пассажиров, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

«Это больше на 3% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года», - отметили в министерстве.

В этом году до 135 маршрутов увеличена маршрутная сеть пригородных поездов, в том числе в сообщениях Казань – Кукмор – Казань, Набережные Челны – Бугульма – Туймазы – Кандры, Казань – Йошкар-Ола – Казань и по другим направлениям.