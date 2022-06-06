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Ру Тат
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Происшествия
6 июня 2022  13:27
Елена Саляхова

В Татарстане с начала года двое детей получили травмы, попав в ДТП на электросамокатах

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В Татарстане с начала года двое детей получили травмы, катаясь на электросамокатах. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил заместитель начальника управления, начальник отдела технического надзора и регистрационно-экзаменационной работы Управления ГИБДД МВД по РТ Дамир Бикмухаметов.

Всего с начала года с электросамокатами произошло восемь ДТП. Чаще всего аварии происходят из-за того, что самокатчики выезжают на оживленные дороги или грубо нарушают ПДД, к примеру, презжают на красный сигнал светофора. 

Дамир Бикмухаметов напомнил, что катаясь на электросамокатах нужно соблюдать все правила дорожного движения — не превышать скорость, а на пешеходных переходах обязательно спешиться.

#электросамокаты #ГИБДД Казани
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