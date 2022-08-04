В Татарстане цены на говядину выросли почти на 20% с начала года

В Татарстане с начала года цены на говядину выросли на 19,6% и достигли 483,6 рублей. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе Минсельхоза РТ.

По данным на 22 июля, стоимость одного килограмма курицы поднялась на 0,2% — до 162 рублей. Цена одного килограмма свинины же, наоборот, снизилась на 1,5% – до 276 рублей.

«Незначительное снижение объемов производства, в пределах 1-3%, отмечается по свинине и колбасным изделиям. По производству мяса, субпродуктов и птицы, напротив, отмечается рост в пределах 1-7%. Ситуация у предприятий стабильная, работают в штатном режиме. Существенных проблем не имеется», – сообщили в пресс-службе.

В ведомстве объяснили, что на стоимость мяса влияют расходы на топливо, энергию, на эксплуатацию оборудования, заработную плату предприятий и коммерческие расходы.

Подробнее о том, почему произошло повышение цен на мясо, читайте в материале «Татар-информа».