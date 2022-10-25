В Татарстане с начала года чаще регистрируют машиноместа и земельные участки

В Татарстане с января по апрель 2022 года вырос спрос на машиноместа и земельные участки, сообщили в Управлении Росреестра по республике. По данным ведомства, за девять месяцев этого года поступило свыше 861 тысячи заявлений, в прошлом году – 766 тысяч заявлений.

«Динамика положительная есть. В этом году регистрируются чуть больше на машиноместа и земельные участки», – сообщили в Россреестре.

В ведомстве уточнили, что данные позиции находятся в топе с начала года.