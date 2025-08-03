В Татарстане с начала 2025 года произвели более 500 тыс. тонн комбикорма

В Татарстане по итогам января-июня 2025 года произвели 594 тыс. тонн комбикорма. Такую статистику опубликовал Татарстанстат.

«594 тыс. тонн комбикорма произведено в Татарстане за первое полугодие 2025 года», - говорится в сообщении.

Ранее глава Минсельхоза РТ Марат Зяббаров на совещании в Доме Правительства республики, которое провел Раис Татарстана Рустам Минниханов, заявлял, что в республике малым формам хозяйствования уделяется большое внимание. По состоянию на начало 2025-го в РТ насчитывалось 401 тыс. ЛПХ и 2,6 тыс. фермерских хозяйств.

«В 2024 году на поддержку личных подсобных хозяйств из бюджета Республики Татарстан было выделено 448 млн рублей. Субсидиями воспользовались 43,8 тыс. хозяйств. В этом году на эти цели предусмотрено 527 млн рублей», - подчеркнул министр.