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В Татарстане с момента старта операции «Ель» выявили один случай незаконной рубки
В Татарстане по итогам патрулирования с момента старта мероприятия «Ель» выявлен 1 случай незаконной рубки лесных насаждений. Нарушение зафиксировали на территории Калейкинского лесничества, заявил начальник отдела государственного контроля и надзора Министерства лесного хозяйства РТ Айрат Ахмеров.
«По итогам патрулирования выявлен 1 случай незаконной рубки лесных насаждений на территории Калейкинского лесничества. Виновное лицо установлено, ведется работа по его привлечению к административной ответственности», - цитирует спикера пресс-служба Минлесхоза РТ.
Ахмеров добавил, что виновник причинил вред лесному фонду на 2,7 тыс. рублей, но уже возместил его в полном объеме.
Также, по его словам, на сегодняшний день в рамках операции «Ель» созданы 36 временных стационарных постов и 43 мобильные патрульные группы.
Напомним, в рамках операции «Ель» организовано усиленное патрулирование лесных участков. Цель мероприятия - предотвратить факты незаконной рубки хвойных насаждений. Операция «Ель» продлится по 31 декабря 2024 года.
В Минлесхозе РТ подчеркнули, что за незаконную рубку, повреждение лесных насаждений граждан ждет штраф от 3 до 4 тыс. рублей, должностных лиц – от 20 до 40 тыс. рублей, на юрлиц – от 200 до 300 тыс. рублей. Кроме того, лицо, совершившее незаконную рубку, должно будет возместить ущерб, нанесенный лесам, который зависит от породы срубленного дерева и места его произрастания, категории защитности лесов.
В случае нанесения ущерба в размере 5 тыс. рублей и более законодательством предусмотрена уголовная ответственность по статье 260 Уголовного кодекса РФ.
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