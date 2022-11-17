Продажи квартир в татарстанских новостройках с лета упали на 28%

В Татарстане с лета на 20-28% упали продажи квартир в новостройках. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал замглавы Минстроя РТ Ильшат Гимаев.

«У нас продажи на сегодня идут к тенденции уменьшения после июня, июля, августа. Объемы на сегодня составляют более 48 млрд рублей, при этом падение мы наблюдаем на 20-28%. Очень надеемся, что система господдержки, которая касается льготной, семейной и сельской ипотеки по мерам господдержки, сыграют свою положительную роль», – сказал замминистра.

По его словам, на сегодняшний день в республике занимаются строительством 110 застройщиков. Они строят 217 многоквартирных домов общей площадью 2 094 млн квадратных метров. По ним заключено более 14 тысяч договоров долевого участия. «Отрадно, что все они в основном строятся только в рамках проектного финансирования, где люди застрахованы на 100%», – сообщил он.