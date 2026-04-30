В Татарстане с 4 мая ограничат движение транспорта по автодороге Мамадыш – Тюлячи

В Мамадышском районе Татарстана с 4 мая 2026 года временно ограничат движение транспорта по автомобильной дороге регионального значения Мамадыш – Тюлячи. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и дорожного хозяйства республики.

Ограничение связано с проведением капитального ремонта на участке с 14-го по 25,8-й километр трассы. Планируется, что движение будет закрыто до 20 ноября 2026 года.

Для объезда водителям предложены альтернативные маршруты: Обход Мамадыша, дороги Мамадыш – Кукмор, М-7 «Волга» – Нижняя Сунь – Малая Сунь – Верхняя Сунь, Ишкеево – Нижний Таканыш, а также федеральная трасса М-7 «Волга». На направлениях будут установлены соответствующие дорожные знаки.

Водителей просят учитывать ограничения и заранее планировать маршруты.