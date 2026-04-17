В Татарстане 25 апреля стартует акция «Сад памяти»

Татарстан присоединится к экологической акции «Сад памяти»
В Республике Татарстан с 25 апреля по 2 мая пройдет международная акция «Сад памяти». Соответствующее распоряжение Кабинета Министров РТ опубликовано на официальном портале правовой информации.
Согласно документу, Министерству лесного хозяйства Татарстана поручено организовать проведение акции на территории лесного фонда, а также обеспечить обязательный инструктаж по технике безопасности перед началом работ. Министерству образования и науки РТ рекомендовано предусмотреть участие в акции выпускников образовательных организаций. К участию также привлекаются республиканские органы власти, муниципалитеты и молодежные объединения.
В региональном Минлесхозе ранее сообщили, что подготовка к акции уже ведется.
«В настоящее время ведутся работы по подбору участков и посадочного материала. Площадки будут организованы на территории лесного фонда и в населенных пунктах республики», – отмечал первый заместитель министра лесного хозяйства РТ Ильгизар Зарипов.
Акция проводится в рамках Года единства народов России и Года воинской и трудовой доблести в Татарстане. В прошлом году в республике в ходе акции было высажено 1,5 млн саженцев в память о 378 тыс. татарстанцев, не вернувшихся с фронта, участие приняли более 30 тыс. человек.
В 2026 году международная акция «Сад памяти» пройдет в седьмой раз в поддержку нацпроекта «Экологическое благополучие». Планируется, что в России и за рубежом высадят 27 млн деревьев – по числу погибших в годы Великой Отечественной войны. Отдельное внимание будет уделено созданию памятных аллей в честь героев, погибших при выполнении задач СВО.