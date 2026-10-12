В Татарстане с 2027 года на 10% повысят оклады госслужащих

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Раис Татарстана Рустам Минниханов подписал указ о повышении должностных окладов государственных гражданских служащих республики на 10% с 1 января 2027 года. Документ опубликован на официальном сайте Раиса РТ.

Согласно указу, для расчета новых окладов размер должностного оклада специалиста третьего разряда категории «обеспечивающие специалисты» младшей группы должностей в территориальных органах исполнительной власти проиндексируют в 1,1 раза. После повышения он составит 18 621 рубль.

Указ подписан 10 октября 2026 года и вступил в силу со дня подписания.