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Экономика 12 октября 2026 11:49

В Татарстане с 2027 года на 10% повысят оклады госслужащих

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В Татарстане с 2027 года на 10% повысят оклады госслужащих
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Раис Татарстана Рустам Минниханов подписал указ о повышении должностных окладов государственных гражданских служащих республики на 10% с 1 января 2027 года. Документ опубликован на официальном сайте Раиса РТ.

Согласно указу, для расчета новых окладов размер должностного оклада специалиста третьего разряда категории «обеспечивающие специалисты» младшей группы должностей в территориальных органах исполнительной власти проиндексируют в 1,1 раза. После повышения он составит 18 621 рубль.

Указ подписан 10 октября 2026 года и вступил в силу со дня подписания.

#зарплаты #рост зарплат #госслужащие #Рустам Минниханов
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