В Татарстане с 2013 года жильем обеспечили почти 5,8 тыс. детей-сирот

В Татарстане с 2013 по 2025 год жильем специализированного жилищного фонда обеспечили 5,8 тыс. детей-сирот. Об этом на совместном заседании комитета по жилищной политике и инфраструктурному развитию Государственного Совета Республики Татарстан и экспертного совета при комитете рассказала начальник отдела опеки, попечительства и педагогической поддержки Минобразования РТ Анжелика Бычкова.

В среднем ежегодно жилье получали около 300 человек, однако с 2020 года показатель вырос до 600 и более в год благодаря дополнительному финансированию по решению Раиса Татарстана Рустама Минниханова. В 2023 году жильем обеспечили 762 человека, а в 2022 году республика вошла в число регионов-лидеров по предоставлению жилья детям-сиротам.

Большая часть финансирования программы осуществляется за счет республиканского бюджета – 94,2%, тогда как федеральная субсидия составляет 5,8%. В 2026 году на эти цели предусмотрено 2,9 млрд рублей, что позволит обеспечить жильем 641 человека.

По данным на 1 февраля 2026 года, в списке на получение жилья числятся 4,1 тыс. детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из них обеспечению подлежат 2,5 тыс. человек.

С 2024 года в Татарстане начали выдавать выплаты-сертификаты на приобретение жилья. В 2024 году было одобрено 11 сертификатов, в 2025 году – 70, по ним выплаты получили 64 человека на сумму 300,8 млн рублей. В 2026 году одобрен 21 сертификат, произведены выплаты на сумму 34,7 млн рублей.

Также дети-сироты, принимавшие участие в специальной военной операции, имеют преимущественное право на получение жилья. С 2023 по 2026 годы жильем обеспечили 53 участника СВО из числа сирот. С начала 2026 года квартиры получили три человека, еще одному жилье планируется предоставить в ближайшее время. Сейчас шесть человек пока не обеспечены жильем из-за отсутствия приобретенных квартир.