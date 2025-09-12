В Татарстане с 15 сентября организуют движение по обходу села Сокуры
На участке автодороги Казань – Оренбург – Акбулак – граница с Республикой Казахстан с 15 сентября изменится схема дорожного движения. Об этом сообщает пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора».
Прямой проезд через село Сокуры будет закрыт. Движение транспорта будет организовано по двухполосному обходу Сокуров – по одной полосе в каждом направлении.
Въезд в село Сокуры и выезд из него будет возможен только по автодороге Сокуры – Кирби – Травкино через транспортную развязку, расположенную на 27+957 км трассы Казань – Оренбург.
«Это связано с необходимостью устройства съездов в селе Сокуры с транспортных развязок на 24+360 км и 29+863 км автомобильной дороги Казань – Оренбург – Акбулак – граница с Республикой Казахстан», – пояснили в пресс-службе.
В Татарстане продолжается реконструкция участка трассы Казань – Оренбург с 20+238 по 43+500 км со строительством обхода села Сокуры.