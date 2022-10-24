В Татарстане с 14 по 29 ноября пройдет форум-марафон для предпринимателей

В Татарстане с 14 по 29 ноября состоится четвертый двухнедельный бесплатный обучающий форум-марафон из серии «От идеи до продажи». Об этом сообщает пресс-служба Центра электронной торговли «Маркетплейс.Легко».

«На этот раз предпринимателей и самозанятых обучат торговле на маркетплейсе KazanExpress», – уточнили в пресс-службе.

На обучающем форуме предпринимателям помогут зарегистрироваться на маркетплейсе, научат создавать карточки товара и загружать фотографии, подготавливать свою продукцию по стандартам конкретной торговой площадки, определять наиболее выгодную для себя схему логистики, настраивать рекламу своих товаров и склад в личном кабинете.

Напомним, в этом году прошли три марафона из серии «От идеи до продажи» по выводу на маркетплейсы Wildberries, Ozon и Яндекс.Маркет. В них приняло участие около 1,3 тыс. предпринимателей.

Обучение на образовательных марафонах проходит в формате онлайн-видеокурсов и доступно только для предпринимателей и физических лиц, зарегистрированных в Татарстане.

Для участия в марафоне необходимо зарегистрироваться на платформе МСП.РФ, следуя инструкции: https://vk.sv/-s3zNo

Организатором марафона выступает АНО «Центр электронной торговли «Маркетплейс.Легко» при поддержке Министерства экономики РТ и центра «Мой бизнес» Фонда поддержки предпринимательства РТ. Мероприятие проходит в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в соответствии с поручением Президента РФ Владимира Путина.