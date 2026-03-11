В Татарстане с 14 марта стартуют весенние сельскохозяйственные ярмарки

В республике с 14 марта по 26 апреля 2026 года пройдут еженедельные ярмарки по продаже сельскохозяйственной продукции и продовольственных товаров повседневного спроса. Соответствующее распоряжение подписано в Кабинете Министров РТ.

Торговые площадки будут организованы на территориях, определённых исполнительными комитетами муниципальных образований. Министерству сельского хозяйства и продовольствия РТ поручено совместно с главами районов обеспечить завоз продукции, а также до 10 апреля разработать положение о поощрении работников, задействованных в организации ярмарок.

Контроль за реализацией продукции животного происхождения возложен на Главное управление ветеринарии Кабмина РТ. МВД по Татарстану рекомендовано приблизить наряды к местам ярмарок, а Управлению Россельхознадзора — проводить мониторинг условий реализации пищевых продуктов.

Освещать ход ярмарок в СМИ поручено Республиканскому агентству «Татмедиа».

Контроль за исполнением распоряжения возложен на заместителя Премьер-министра РТ — министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Марата Зяббарова.