В Татарстане с 12 июня вводится шесть пригородных поездов с ежедневным курсированием

Пригородные поезда сообщением Алнаши – Нижнекамск, Нижнекамск – Набережные Челны и Светлое Озеро – Набережные Челны начнут курсировать с 12 июня ежедневно, сообщает пресс-служба пригородной пассажирской компании «Содружество».

«С 12 июня назначается шесть пригородных поездов. Этот социально значимый проект реализуется совместно с Правительством Татарстана и Куйбышевской железной дорогой в связи с обращениями жителей республики», – отметили в пресс-службе.

По маршруту Алнаши – Нижнекамск – Алнаши рельсовый автобус отправится с железнодорожного вокзала Алнаши в 6.50 и прибудет в Нижнекамск в 8.13. Обратно поезд отправится в 17.14 и прибудет в 20.55. В пути предусмотрены остановки на о. п. 236 км, Русский Сарсаз, Тойма, Максимково, Бондюг, Менделеевская, Тихоново, о. п. 198 км, Набережные Челны, Круглое Поле, Биклянь.

Из Нижнекамска в Набережные Челны пригородный поезд будет отправляться в 9.03 и прибывать в 10.09. В обратный путь электропоезд отправится со станции Набережные Челны в 15.42, а на станцию Нижнекамск прибудет в 16.50. Остановки предусмотрены на станциях Биклянь и Круглое Поле.

По маршруту Светлое Озеро – Набережные Челны поезд отправится в 5.05, прибытие в Набережные Челны запланировано на 6.38. Отправление со станции Набережные Челны назначено на 16.37 и прибытие в Светлое Озеро – 18.16. Остановки будут на о.п. 124 км (Заинская ГРЭС), Заинск, Старый Токмак, Зыча, Нижние Лузы, Бегишево, Авлаш, Никашновка и Круглое Поле.