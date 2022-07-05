В Татарстане с 1 сентября откроются 160 классов педагогического профиля

В Татарстане с 1 сентября в каждом муниципальном районе откроются классы педагогического профиля. Об этом сообщил первый заместитель министра образования и науки РТ Андрей Поминов на заседании Комитета Госсовета РТ по образованию, культуре, науке и национальным вопросам.

«В настоящее время определены 160 классов практически во всех районах Татарстана, которые будут готовить абитуриентов для педагогических специальностей, – рассказал докладчик. – Такая практика была в 1990-е годы и даже в начале 2000-х годов. Сейчас мы эту традицию восстанавливаем».

По словам Поминова, в учебные планы педагогических классов должны быть включены новые направления. Для этого планируется использовать «учебно-методический потенциал педвузов и педколледжей муниципалитетов».

«Задача, которая стоит перед нами, – привлечение к учительской профессии наиболее талантливых выпускников школ. Одним из механизмов подготовки к осознанному выбору профессии учителя является открытие школ с классом психолого-педагогической направленности», – подчеркнул он.

Первый замминистра образования и науки отметил, что выпускники педклассов должны стать основными претендентами на целевое обучение по профилю.