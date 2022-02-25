В Татарстане с 1 марта прекратятся продажи по программе туристического кешбэка

В России продажи по программе туристического кешбэка прекратятся 1 марта. При этом отправиться в поездку можно до 30 апреля, а в круиз – до конца мая. Об этом сообщили в пресс-службе Госкомитета РТ по туризму со ссылкой на главу Ростуризма Зарину Догузову.

«Продажи по программе туристического кешбэка продолжаются уже полтора месяца. Мы видим почти четырехкратный рост продаж по программе по сравнению с прошлыми этапами. Туристы с удовольствием пользуются программой, доверяют ей, существенно экономят – до 20 тыс. рублей», – заявила Догузова.

По ее словам, благодаря программе загрузка отелей выросла в среднем на 50%. При этом такой результат достигнут в межсезонье и при постепенном открытии зарубежных направлений.

Текущий этап программы туристического кешбэка стартовал 18 января. За это время им уже воспользовались около 700 тыс. человек – они смогли вернуть порядка 2,5 млрд рублей.

В этом году будет еще один этап программы, рассчитанный на период осень-зима, заключила Догузова.

Что касается Татарстана, то Казань вошла в число лидеров по продажам туров культурно-познавательного отдыха. Согласно данным сайта «Санатории России», татарстанские санатории стали самыми популярными в ПФО за период с января по конец февраля.