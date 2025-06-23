В Татарстане с 1 июля увеличатся тарифы на вывоз мусора

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В Татарстане с 1 июля текущего года вырастут тарифы на вывоз твердых коммунальных отходов. Предельный единый тариф в случае УК «ПЖКХ», действующей на западе республики, достигнет 598,49 рубля за куб. метр мусора, а в случае работающего на востоке региона ООО «Гринта» – 614,95 рубля за куб. метр.

При этом в Западной зоне конечный платеж за услугу регионального оператора составит 117,70 рубля с человека при проживании в многоквартирном доме и 127,68 рубля с человека – в частном. В Восточной зоне он будет равняться 120,94 рубля с человека в многоквартирном доме и 131,19 – в частном.

Федеральным законом от 24 июня 1998 года №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» твердыми коммунальными отходами (ТКО) признаны «отходы, образующиеся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами, а также товары, утратившие свои потребительские свойства в процессе их использования физическими лицами в жилых помещениях в целях удовлетворения личных и бытовых нужд».

К ТКО также отнесен мусор, образующийся в процессе деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, который при этом подобен по составу отходам, образующимся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами.

Государственный комитет РТ по тарифам утверждает следующие виды предельных тарифов в области обращения с ТКО:

– единый тариф на услугу регионального оператора по обращению с ТКО,

– тариф на обработку ТКО,

– тариф на обезвреживание ТКО,

– тариф на захоронение ТКО,

– тариф на энергетическую утилизацию.

В 2019 году в Татарстане и большинстве других регионов началась так называемая мусорная реформа. На новую модель управления перешли 82 субъекта Федерации. Было выбрано 176 региональных операторов по обращению с ТКО.

Отрасль претерпела изменения практически на всех стадиях как технологического процесса, так и ценообразования. Изменились логистические потоки и правила закрытия и открытия объектов обработки и захоронения. В результате заметно изменилась цена оказываемой услуги.

Переход услуги в сфере обращения с мусором из состава жилищных услуг в перечень коммунальных привел к изменению нормативов накопления ТКО.

Кроме того, в состав регулируемых услуг оказались включены все стадии технологического процесса: обработка, обезвреживание, энергетическая утилизация, захоронение и, как итоговая составляющая, единый тариф на услуги регионального оператора.

Начисление платы теперь производится в рамках действующих правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов. Были также определены требования к качеству предоставления услуги региональным оператором.

В рамках реформы в сфере обращения с ТКО в Татарстане по результатам были определены два региональных оператора по обращению с ТКО: ООО «Гринта» в Восточной зоне и ООО «УК «ПЖКХ» – в Западной.

Единые тарифы для региональных операторов согласно требованиям федерального законодательства установлены из расчета рубль за куб. метр. Плата за коммунальную услугу по обращению с ТКО, согласно постановлению Правительства РФ от 6 мая 2011 года №354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», начисляется исходя из установленных тарифов и нормативов накопления ТКО.

Нормативы накопления ТКО разработаны Министерством строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ и утверждены постановлением Кабинета Министров РТ №922 от 12 декабря 2016 года.

В соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными постановлением Правительства РФ №354 от 6 мая 2011 года, размер платы за коммунальную услугу по обращению с ТКО рассчитывается исходя из числа потребителей, постоянно или временно проживающих в жилом помещении.