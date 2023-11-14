В Татарстане с 1 июля 2024 года изменятся нормативы на подогрев воды в домах

В Татарстане с 1 июля следующего года изменятся нормативы на подогрев воды в многоквартирных домах. Об этом сообщила начальник отдела координации расчетов Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Лилия Гилфанова на заседании Комитета Государственного Совета РТ по жилищной политике и инфраструктурному развитию.

«По согласованию с Госкомитетом РТ по тарифам планируем внести изменения в нормативы с 1 июля 2024 года. Расчет [расхода тепловой энергии на подогрев воды] проводился аналоговым методом в пределах пятипроцентного увеличения. Не все дома имеют существенный расход, то есть где-то больше, а где-то меньше», — сказала спикер.

Гилфанова отметила, что для снижения выпадающих доходов предприятий коммунального хозяйства было принято решение на этот год установить однокомпонентные тарифы. «На 2024 год мы продолжаем эту политику. Таким образом, решение о пересмотре нормативов и установлении однокомпонентных тарифов позволит снизить размер выпадающих доходов предприятий», — отметила она.

По словам спикера, однокомпонентные тарифы более удобны для населения. «Есть стоимость куба горячей воды. Потребитель умножает потребленный объем горячей воды на стоимость — расчет понятен», — подчеркнула она.