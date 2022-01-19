В Татарстане с 1 февраля в электричках перестанут принимать к оплате банковские карты

В Татарстане с 1 февраля продажа билетов в пути следования пригородных поездов будет осуществляться только за наличный расчет, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

«Такое решение принято из-за отсутствия устойчивого интернет-соединения на полигоне обслуживания пригородной пассажирской компании “Содружество”. Банковские карты всех банков и платежных систем к оплате приниматься не будут», – отметили в министерстве.

Если пассажир откажется оплатить проезд наличными, то на него составят акт о наложении штрафа за безбилетный проезд. Он также будет обязан покинуть поезд на ближайшей станции.

При этом безналичная форма оплаты действует во всех пригородных кассах и билетопечатающих автоматах.