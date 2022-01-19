news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Транспорт
19 января 2022  04:43

В Татарстане с 1 февраля в электричках перестанут принимать к оплате банковские карты

news_top_970_100

В Татарстане с 1 февраля продажа билетов в пути следования пригородных поездов будет осуществляться только за наличный расчет, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

«Такое решение принято из-за отсутствия устойчивого интернет-соединения на полигоне обслуживания пригородной пассажирской компании “Содружество”. Банковские карты всех банков и платежных систем к оплате приниматься не будут», – отметили в министерстве.

Если пассажир откажется оплатить проезд наличными, то на него составят акт о наложении штрафа за безбилетный проезд. Он также будет обязан покинуть поезд на ближайшей станции.

При этом безналичная форма оплаты действует во всех пригородных кассах и билетопечатающих автоматах.

#оплата проезда
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное