В Татарстане с 1 апреля вводятся сезонные ограничения движения для большегрузов

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

С 1 по 30 апреля 2026 года на региональных дорогах Татарстана вводится сезонное ограничение для транспортных средств с осевой нагрузкой более 6 тонн. Мера направлена на сохранение дорожного покрытия, а также повышение безопасности движения.

Под ограничения не попадают:

пассажирские автобусы;

перевозка продуктов, животных, кормов, лекарств, семян, удобрений, почты и топлива;

транспорт, задействованный в ликвидации ЧС;

транспортировка дорожной техники и материалов для ремонта и содержания автодорог;

транспорт органов исполнительной власти, где федеральным законом предусмотрена военная служба;

мусоровозы.

Для остальных большегрузов проезд возможен только при наличии специального разрешения. Его можно оформить через личный кабинет «Росдормониторинга».

Подобные меры вводятся ежегодно. В 2025 году ограничения действовали на 377 участках региональных дорог. За нарушение правил предусмотрены серьезные штрафы – для собственников транспорта они могут достигать 600 тысяч рублей.

С перечнем участков, на которых вводится ограничение, можно ознакомиться по ссылке.