В Татарстане с 1 апреля вводятся сезонные ограничения движения для большегрузов
С 1 по 30 апреля 2026 года на региональных дорогах Татарстана вводится сезонное ограничение для транспортных средств с осевой нагрузкой более 6 тонн. Мера направлена на сохранение дорожного покрытия, а также повышение безопасности движения.
Под ограничения не попадают:
- пассажирские автобусы;
- перевозка продуктов, животных, кормов, лекарств, семян, удобрений, почты и топлива;
- транспорт, задействованный в ликвидации ЧС;
- транспортировка дорожной техники и материалов для ремонта и содержания автодорог;
- транспорт органов исполнительной власти, где федеральным законом предусмотрена военная служба;
- мусоровозы.
Для остальных большегрузов проезд возможен только при наличии специального разрешения. Его можно оформить через личный кабинет «Росдормониторинга».
Подобные меры вводятся ежегодно. В 2025 году ограничения действовали на 377 участках региональных дорог. За нарушение правил предусмотрены серьезные штрафы – для собственников транспорта они могут достигать 600 тысяч рублей.
С перечнем участков, на которых вводится ограничение, можно ознакомиться по ссылке.