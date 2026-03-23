В Татарстане с 1 апреля по 31 мая пройдёт санитарно-экологический двухмесячник

Кабинет Министров Республики Татарстан объявил с 1 апреля по 31 мая 2026 года санитарно-экологический двухмесячник по очистке территорий населённых пунктов. Соответствующее распоряжение подписал Премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Согласно документу, исполнительным комитетам муниципальных образований рекомендовано провести мероприятия по санитарной очистке водоохранных зон, пляжей, скверов, парков, детских площадок, рынков, мест массового отдыха, садоводческих обществ и гаражных кооперативов, а также территорий частного жилого сектора и придорожных полос.

Особое внимание поручено уделить ликвидации несанкционированных свалок, в том числе на землях сельхозназначения, в пригородных лесах и водоохранных зонах. Для координации работ предлагается создать оперативные штабы, а также привлекать волонтёров и общественные организации.

Министерство экологии и природных ресурсов РТ, Минлесхоз, Миндортранс, Госкомитет по биоресурсам, Госжилинспекция, Росприроднадзор и другие ведомства в пределах своих полномочий должны усилить контроль за соблюдением природоохранного законодательства и еженедельно отчитываться о результатах надзорных мероприятий.

Для мониторинга мест несанкционированного размещения отходов рекомендовано использовать систему «Народный контроль» и мобильное приложение «Школьный экопатруль».

Минземимуществу РТ поручено обеспечить выделение дополнительного количества ГСМ для выездных проверок.

Итоги двухмесячника должны быть представлены в Кабмин РТ до 5 июня 2026 года. Распоряжение Кабмина от 10 марта 2025 года № 486-р признано утратившим силу. Контроль за исполнением возложен на Министерство экологии и природных ресурсов Республики Татарстан.