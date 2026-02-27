В Татарстане с 1 апреля по 1 июня пройдут мероприятия ко Всемирному дню охраны труда

Кабинет Министров Республики Татарстан утвердил проведение республиканских мероприятий, приуроченных ко Всемирному дню охраны труда. Соответствующее распоряжение подписано в целях привлечения внимания к вопросам безопасности на производстве, профилактики профессиональных заболеваний и продвижения культуры безопасного труда.

Согласно документу, основные мероприятия пройдут с 1 апреля по 1 июня 2026 года. Республиканским органам исполнительной власти и органам местного самоуправления рекомендовано активно включиться в реализацию программы.

В числе запланированных мероприятий – обучение работников безопасным приемам выполнения работ, форумы по профилактике нарушений в сфере охраны труда, Дни охраны труда, круглые столы, совещания и смотры-конкурсы с участием работодателей и работников.

Проведение мероприятий будет осуществляться в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на 2026 год главным распорядителям средств бюджета республики.

Республиканскому агентству «Татмедиа» поручено обеспечить освещение событий в средствах массовой информации. Контроль за исполнением распоряжения возложен на Министерство труда, занятости и социальной защиты РТ.