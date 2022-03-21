В Татарстане с 1 апреля начнется прием заявлений для зачисления детей в первый класс. Об этом сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.

«Записать ребенка в первый класс по месту регистрации можно уже с 1 апреля и до 30 июня, – отметили в пресс-службе. – Распорядительный акт о закреплении школы за микрорайоном публикуется на официальных сайтах образовательной организации и исполкома муниципального образования».

В этот же период родители могут воспользоваться льготами при зачислении и правом преимущественного приема детей в школу, в которой обучаются их братья или сестры.



Записаться в школу можно через портал госуслуг Татарстана. Запись в желаемую школу – не по месту регистрации ребенка, но при наличии свободных мест – начнется с 6 июля.