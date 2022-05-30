В Татарстане рыбак утонул в реке, его тело нашли очевидцы

Накануне в пять часов вечера по номеру вызова экстренных служб 112 сообщили о том, что в селе Юматово Верхнеуслонского района пропал 68-летний мужчина около реки Сулица.

Мужчина вышел из дома на рыбалку в шесть утра, вернуться должен был к обеду, однако к назначенному времени родственники его так и не дождались. Они пошли искать мужчину: на месте они нашли его удочку, но самого рыбака не увидели. Стоит отметить, что на этом месте к реке ведёт крутой склон.

Фото: ГУ МЧС России по РТ

Через несколько часов по номеру 112 поступило еще одно сообщение: на берегу реки очевидцы нашли и достали тело утонувшего.

В данный момент причина случившегося устанавливается. Предположительно, мужчина упал с берега в воду, рядом для помощи никого не оказалось. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.