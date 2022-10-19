В Татарстане рыбак утонул в пруду, соскользнув с берега

Накануне днем 71-летний житель села Старое Тябердино Кайбицкого района ушел на рыбалку на местный пруд. Однако вечером домой он не вернулся. Взволнованные родственники отправились на поиски – им удалось найти только рыболовные снасти на берегу пруда.

Сегодня утром на место прибыли спасатели ЗПСО №1. Через некоторое время они нашли тело мужчины в четырех метрах от берега. Его передали сотрудникам полиции.

Фото: ГУ МЧС России по РТ

Причина случившегося устанавливается. По предварительным данным, рыбак поскользнулся и упал в воду. Рядом не было никого, кто бы мог ему помочь. Об этом сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.