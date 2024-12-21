В Татарстане рыбак провалился под лед и погиб

Фото: ГУ МЧС России по РТ

В Нижнекамском районе Татарстана около села Смыловка на реке Смыловская Волжанка под лëд провалился рыбак.

Прибывшая водолазная группа при МЧС РТ вытащили из воды и передали сотрудникам полиции погибшего 63-летнего мужчину.

Как сообщили в ГУ МЧС России по РТ, рыбак погиб, потому что не соблюдал правила безопасности на воде.