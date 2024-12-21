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В Татарстане рыбак провалился под лед и погиб
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Фото: ГУ МЧС России по РТ
В Нижнекамском районе Татарстана около села Смыловка на реке Смыловская Волжанка под лëд провалился рыбак.
Прибывшая водолазная группа при МЧС РТ вытащили из воды и передали сотрудникам полиции погибшего 63-летнего мужчину.
Как сообщили в ГУ МЧС России по РТ, рыбак погиб, потому что не соблюдал правила безопасности на воде.
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