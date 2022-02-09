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Происшествия
9 февраля 2022  08:48
Павел Климчак

В Татарстане рыбак ехал по Волге на «мотособаке», упал и умер

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Накануне в 16.20 по номеру вызова экстренных служб 112 поступило сообщение о том, что в Казани на улице Приволжской во время передвижения по Волге на «мотособаке» мужчина резко упал и не встаёт. Очевидцы не могли сами дойти до него по льду, чтобы оказать первую помощь.

 

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РТ 

На место прибыли спасатели ЗПСО №2 на судне на воздушной подушке, они установили, что мужчина скончался. Они доставили тело мужчины на берег и передали полицейским. Выяснилось, что у погибшего были проблемы с сердцем – скорее всего, произошёл инсульт.

В пресс-службе ГУ МЧС России по РТ напомнили любителям зимней рыбалки, что перед выходом на лёд нужно проверить состояние своего здоровья, а также не рыбачить в одиночку.

#Рыбак #волга #спасатели
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