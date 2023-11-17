В Татарстане ряд поселений прекратит выполнять функции ЗАГСов

Ряд татарстанских поселений прекратит делать записи актов гражданского состояния, следует из законопроекта, опубликованного на портале правовой информации.

Напомним, Госсовет внес поправки к закону РТ «О наделении органов местного самоуправления в Татарстане полномочиями на госрегистрацию актов гражданского состояния».

Ранее в перечне поселений, которые не являлись административными центрами, но могли вносить записи, было 42 населенных пункта. Сейчас – 22.

Прекратят делать записи 20 поселений, в том числе: Песчано-Ковалинское и Столбищенское (Лаишевский район), Бирюлинское, Дубъязское и Усадское (Высокогорский), Азьмушкинское, Бетькинское, Князевское, Круглопольское, Нижнесуыксинское и Новотроицкое (Тукаевский).

«У отдельных сельских и городских поселений прекращаются полномочия на регистрирующие действия в связи с тем, что они их не осуществляли на протяжении целого ряда лет. Это не органы ЗАГС, которые функционируют во всех городах и районах республики, а говоря по-простому, секретари исполкомов поселений. Поэтому говорить, что предстоит сокращение числа ЗАГСов, в корне неверно», – поясняла «Татар-информу» начальник Управления ЗАГС Кабинета Министров РТ Гульшат Нигматуллина.

Суть вопроса заключается в исключении случаев содержания избыточных мощностей ресурсоемкой информационно-технологической инфраструктуры, которая обеспечивает работу федеральной информационной системы ЗАГС.

Кроме того, начальник Управления ЗАГС напомнила, что регистрация актов ведется с учетом принципа экстерриториальности, то есть за соответствующей услугой можно обратиться в любой из 67 органов, уполномоченных на регистрацию актов гражданского состояния в Республике Татарстан.