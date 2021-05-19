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Ру Тат
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19 мая 2021  17:18
Полина Шевчук

В Татарстане рухнула люлька автовышки, один рабочий погиб, второй в больнице

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Как рассказал старший помощник руководителя СУ СК России по РТ Андрей Шептицкий, трагедия произошла накануне утром на объекте строительства ОЭЗ «Алабуга». Как полагает следствие, во время сварочно-монтажных работ по невыясненной пока причине оборвалась люлька автовышки, в которой находились два человека. Рабочие рухнули с высоты десяти метров. Один из мужчин погиб на месте, второго с многочисленными переломами доставили в больницу.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека».
 

#погиб рабочий #упал с высоты #следком рт
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