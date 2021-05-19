В Татарстане рухнула люлька автовышки, один рабочий погиб, второй в больнице

Как рассказал старший помощник руководителя СУ СК России по РТ Андрей Шептицкий, трагедия произошла накануне утром на объекте строительства ОЭЗ «Алабуга». Как полагает следствие, во время сварочно-монтажных работ по невыясненной пока причине оборвалась люлька автовышки, в которой находились два человека. Рабочие рухнули с высоты десяти метров. Один из мужчин погиб на месте, второго с многочисленными переломами доставили в больницу.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека».

