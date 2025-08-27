В Татарстане руководство жилищного кооператива обвиняют в хищении 1,1 млрд рублей

В Татарстане в суд направлено уголовное дело о мошенничестве на сумму более 1,1 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Следствие установило, что председатель правления жилищного кооператива «Триумф-НК», его заместитель и главный бухгалтер с 2004 по 2020 годы обманывали людей, обещая выгодные займы, проценты, возможность вступить в кооператив и приобрести жилье. Они собрали деньги 1985 человек и присвоили их себе. Общий ущерб составил свыше 1,1 млрд рублей.

Отмечается, что при расследовании дела допрошено более двух тысяч человек, в том числе потерпевшие, клиенты кооператива и его бывшие сотрудники. Объем уголовного дела составил более 300 томов.

Наложены аресты на имущество и средства «Триумф-НК», а также недвижимое имущество обвиняемых. Уголовное дело передано в суд.