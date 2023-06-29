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В Татарстане руководство фирмы обвиняют в неуплате 156 млн рублей налогов
В Татарстане возбудили уголовное дело об уклонении от уплаты налогов, сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий.
По версии следователей, с 2017-го по 2020 год руководитель ООО «Маркагрупп» вносил ложные данные в налоговые декларации о фиктивных взаимоотношениях с двумя контрагентами, уклонившись от уплаты налога на добавленную стоимость и налога на прибыль на общую сумму более 156 миллионов рублей.
Выявить противоправную деятельность удалось благодаря совместной работе следователей и сотрудников Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ, а также специалистами Управления Федеральной налоговой службы по РТ.
Ведутся обыски и следственные действия, устанавливаются обстоятельства.
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