В Татарстане руководство фирмы обвиняют в неуплате 156 млн рублей налогов

В Татарстане возбудили уголовное дело об уклонении от уплаты налогов, сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий.

По версии следователей, с 2017-го по 2020 год руководитель ООО «Маркагрупп» вносил ложные данные в налоговые декларации о фиктивных взаимоотношениях с двумя контрагентами, уклонившись от уплаты налога на добавленную стоимость и налога на прибыль на общую сумму более 156 миллионов рублей.

Выявить противоправную деятельность удалось благодаря совместной работе следователей и сотрудников Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ, а также специалистами Управления Федеральной налоговой службы по РТ.

Ведутся обыски и следственные действия, устанавливаются обстоятельства.