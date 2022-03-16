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Происшествия
16 марта 2022  15:52
Полина Шевчук

В Татарстане руководителя районного отдела культуры обвиняют в хищении бюджетных средств

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Сотрудники отдела Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Татарстан выяснили, что руководитель одного из бюджетных учреждений Пестречинского района, а именно отдела культуры, похитил бюджетные средства.

Начальник подписывал фиктивные договоры и акты об исполнении заказов на проведение праздников или закупку товаров. Кроме того, он вносил недостоверные сведения в стоимость товаров и работ.

Таким образом, мужчина похитил порядка 210 тыс. рублей, сообщает пресс-служба МВД по РТ.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий» и «Мошенничество», сообщает старший помощник руководителя СУ СК России по РТ Андрей Шептицкий.

 

#Хищение #хищение средств #МВД по РТ #следком рт
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