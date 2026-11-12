В Татарстане руководителей предприятий призвали прививать сотрудников от гриппа

В Роспотребнадзоре Татарстана руководителей предприятий и организаций призвали активно прививать своих сотрудников от гриппа. О том, почему это необходимо, на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

«Практически у всех в коллективах есть люди старше шестидесяти лет, прежде всего нужно прививать их. Это ваши сотрудники, ваши коллеги, и, конечно, будет очень неприятно, если они заболеют и тем более если какой-то случай закончится печальным исходом. Ваши сотрудники все-таки обеспечивают сферы жизнедеятельности наших граждан. От того, как долго вы будете оставаться в строю, не уходя на больничный, будет зависеть благосостояние нашей республики», – подчеркнула спикер.

Авдонина напомнила о группах риска, которые по роду деятельности подвержены риску заразиться гриппом. К ним относятся:

медицинские работники;

работники сферы образования;

работники сферы обслуживания;

работники автотранспортных предприятий;

работники животноводческих хозяйств.

«Мы не должны забывать о птичьем гриппе, хоть ситуация и спокойная. Работники крупных птицефабрик и птицеферм, а также те, кто разводит птиц в подсобном хозяйстве, должны быть привиты», – добавила Любовь Авдонина.