Экономика 22 апреля 2026 19:25

В Татарстане рост цен на жилье зафиксирован во всех крупных городах

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Во всех крупных городах Татарстана наблюдается устойчивый рост стоимости квадратного метра жилой недвижимости. Об этом свидетельствуют данные на 1 марта текущего года, включенные в 19-й выпуск сборника «Мониторинг цен объектов недвижимости, земельных участков и арендных ставок», сообщает пресс-служба Минземимущества РТ.

Согласно сведениям, собранным НП «Союз оценщиков РТ» по заказу министерства, средняя медианная цена за квадратный метр в многоквартирных домах Казани превысила 203 тыс. рублей. За год она существенно увеличилась – тогда этот показатель равнялся 179,4 тыс. рублей. В премиальном сегменте, в том числе в Вахитовском районе города, верхняя граница цен достигла почти 790 тыс. рублей за квадратный метр.

В Набережных Челнах средняя цена квадратного метра выросла до 126,6 тыс. рублей, а в Нижнекамске – до 112,9 тыс. рублей. В Альметьевске и Елабуге цены приблизились к 106,3 тыс. и 111,3 тыс. рублей соответственно. В Лаишеве зафиксирован один из самых высоких темпов роста – с 95 тыс. до почти 120 тыс. рублей за год.

Фото: пресс-служба Минземимущества РТ

В сборнике также отмечен рост стоимости коммерческой недвижимости и аренды земельных участков. Впервые в этом выпуске детально проанализированы ставки аренды под базовые станции сотовой связи – это актуально в условиях развития цифровой инфраструктуры Татарстана.

Опубликованы и рекомендованные минимальные тарифы на оценочные работы на 2026 год. Стоимость услуг оценщиков в республике увеличивается медленнее, чем в среднем по России.

В Минземимуществе РТ подчеркнули, что опубликованные в сборнике цифры носят справочный характер. Они отражают среднерыночные диапазоны и не могут быть использованы как прямое основание для совершения сделок купли-продажи или оценки конкретного объекта. Реальная стоимость недвижимости зависит от множества индивидуальных факторов: от конфигурации участка и архитектурных особенностей дома до наличия обременений и экологической обстановки, уточнили в ведомстве.

#Недвижимость #минземимущество рт
Владимир Путин наградил орденами трех татарстанцев

