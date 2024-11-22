В Татарстане росгвардейцы присоединились к всероссийской акции и написали письма мамам

В Казани военнослужащие специального моторизованного полка Приволжского округа Росгвардии, проходящие службу по призыву, присоединились к традиционной всероссийской ведомственной акции «С любовью к маме», приуроченной к Дню матери.

Сейчас многие военные казанского специального моторизованного полка Росгвардии проходят военную службу по призыву далеко от дома и давно не видели своих родных.

Как рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по Республике Татарстан, в канун праздника военнослужащие на листах бумаги, украшенных символикой акции, написали письма своим мамам. Искренние слова любви и благодарности разлетятся по разным регионам России.

«Я помню, мама мне рассказывала, как ждала писем от отца, когда он служил в армии, как сильно радовалась, получая их. Надеюсь, моё письмо будет для неё сюрпризом, и я смогу её порадовать. Мне кажется, несмотря на то, что сейчас есть много других способов связаться с близкими, написать письмо — это самый душевный из них», — поделился мнением рядовой Ильшат Михояров, проходящий в казанском полку Росгвардии военную службу по призыву.