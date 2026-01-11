В Татарстане росгвардейцы помогли водителю, застрявшему в снегу на обочине

В Татарстане бойцы ОМОН «Ак Барс» Управления Росгвардии пришли на помощь водителю, чей автомобиль застрял в рыхлом снегу на обочине загородной трассы. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе ведомства.

Во время патрулирования сотрудники подразделения заметили легковую машину, безуспешно пытавшуюся выбраться из снежного кювета. Правая сторона автомобиля глубоко увязла в снегу, и все попытки водителя выехать самостоятельно не приносили результата.

Фото: Управление Росгвардии по РТ

Росгвардейцы остановились и сначала попытались вытолкнуть автомобиль вручную, однако это не помогло. Тогда они закрепили трос между служебным внедорожником и застрявшей иномаркой и вытянули ее на проезжую часть.

Фото: Управление Росгвардии по РТ

Водитель поблагодарил сотрудников за оперативную помощь, особенно за то, что не проехали мимо и остановились. Он пообещал впредь быть внимательнее на заснеженной дороге.