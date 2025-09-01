news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 1 сентября 2025 18:11

В Татарстане росгвардейцы обеспечили правопорядок в День знаний

Читайте нас в
Телеграм
В Татарстане росгвардейцы обеспечили правопорядок в День знаний
Фото: Управление Росгвардии по РТ

Сегодня в Татарстане сотрудники Росгвардии совместно с МВД обеспечили порядок и безопасность на мероприятиях, посвященных Дню знаний. Нарушений общественного порядка зафиксировано не было, сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по РТ.

Кроме охраны, представители Росгвардии приняли участие в торжественных линейках. В казанской гимназии № 102 имени М.С. Устиновой перед учениками выступил офицер территориального Управления Росгвардии.

«Я призываю вас быть активными гражданами, участвовать в жизни общества и быть внимательными к окружающим. Каждый из вас может внести свой вклад в развитие России, и я надеюсь, что вы не упустите эти возможности! А все мы – учителя и родители – будем вас поддерживать и гордиться вашими достижениями. Помните, что у вас всегда есть наша поддержка», – подчеркнул офицер.

#росгвардия по рт #день знаний
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
МЧС: В аэропорту Казани режим «Ковер» снят

МЧС: В аэропорту Казани режим «Ковер» снят

1 сентября 2025
В Казани временно отключат горячую воду в домах, присоединенных к «Татэнерго»

В Казани временно отключат горячую воду в домах, присоединенных к «Татэнерго»

31 августа 2025