В Татарстане росгвардейцы обеспечили правопорядок в День знаний

Фото: Управление Росгвардии по РТ

Сегодня в Татарстане сотрудники Росгвардии совместно с МВД обеспечили порядок и безопасность на мероприятиях, посвященных Дню знаний. Нарушений общественного порядка зафиксировано не было, сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по РТ.

Кроме охраны, представители Росгвардии приняли участие в торжественных линейках. В казанской гимназии № 102 имени М.С. Устиновой перед учениками выступил офицер территориального Управления Росгвардии.

«Я призываю вас быть активными гражданами, участвовать в жизни общества и быть внимательными к окружающим. Каждый из вас может внести свой вклад в развитие России, и я надеюсь, что вы не упустите эти возможности! А все мы – учителя и родители – будем вас поддерживать и гордиться вашими достижениями. Помните, что у вас всегда есть наша поддержка», – подчеркнул офицер.