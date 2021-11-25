В Татарстане росгвардейцы написали письма мамам в честь Дня матери

В Татарстане сотрудники Росгвардии присоединились к всероссийской ведомственной акции «С любовью к маме», во время которой военнослужащие, которые проходят службу вдали от дома, написали письмо своей маме.

Кроме того, в этом году был организован видеомост: юные росгвардейцы связывались со своими матерями по видеосвязи, чтобы лично поздравить с Днем матери и высказать наилучшие пожелания.

«Спасибо Росгвардии, что делают такие акции: матерям очень приятно. Побольше бы таких моментов, нам их очень не хватает. Поздравления в такие дни – особенно важны», – призналась растроганная мама одного из военнослужащих.

Еще один росгвардеец Алексей написал письмо своей маме в родной Краснодарский край.

«В Росгвардии я нашёл новых друзей, научился стойкости и смелости, освоил многое, что пригодится в жизни. Меня окружает дружный и сплоченный коллектив. Службу я несу достойно, без происшествий. Сослуживцы меня уважают. Ты можешь мной гордиться! Мама, я очень люблю тебя и скучаю», – написал он в письме.