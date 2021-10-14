В Татарстане росгвардеец в супермаркете поймал серийного вора из Башкирии

Накануне в поселке Уруссу Ютазинского района республики сотрудник Росгвардии в свой выходной день зашел за покупками в супермаркет. Там он обратил внимание на мужчину, чья внешность показалась ему знакомой. Росгвардеец вспомнил, что видел мужчину в ориентировке, которую около месяца назад получил от полицейских – его разыскивали за серию краж из магазинов. Об этом ИА «Татар-информ» рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по РТ.

Страж порядка сообщил об этом в дежурную часть, а сам стал следить за мужчиной. Он увидел, как злоумышленник положил в пакет продукты и стал уходить из магазина, не заплатив. Однако на выходе его задержали.

Прибывшие правоохранители выяснили, что задержанный 29-летний уроженец Башкирии. Кроме того, на родине мужчина был объявлен в розыск за кражи.

Мужчину передали полицейским для дальнейших разбирательств.

