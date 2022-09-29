В Татарстане родственникам мобилизованных будут оказывать психологическую поддержку

Для всех жителей Татарстана открылась запись в группу психологической поддержки для членов семей мобилизованных. В этой группе опытные психологи службы психологической помощи «Утешение» Казанской епархии расскажут и научат, как регулировать свое эмоциональное состояние и оставаться в ресурсе при изменяющихся обстоятельствах.

Специалисты проведут индивидуальную психодиагностику и вы сможете узнать свой реальный уровень стресса. Всем участникам предоставят теоретический материал, а также много упражнений, которые будут отрабатываться на практике.

Собираться группа будет с октября, в вечернее время, один раз в неделю (конкретный день в данный момент уточняется). Проводиться мероприятие будет в службе психологической помощи «Утешение» по адресу Московская, 39 в Казани. Помощь оказывается безоплатно.

Для записи в группу можете написать в WhatsApp диспетчеру службы по телефону – 8 904 667 21 44.