В Татарстане родителям погибшего подростка выплатят моральную компенсацию в 1 млн рублей

Благодаря вмешательству прокуратуры родители погибшего мальчика в РТ получат от железнодорожной компании денежную компенсацию.

В марте на железной дороге в Татарстане погиб подросток. Он залез на крышу грузового вагона, и его убило током от контактной сети.

Татарская транспортная прокуратура провела проверку по этому несчастному случаю. Прокурор решил защитить интересы родителей погибшего и подал в суд на компанию ОАО «РЖД».

Прокурор потребовал взыскать с РЖД денежную компенсацию морального вреда. В суде стороны не стали спорить и заключили мировое соглашение: они добровольно договорились о сумме в 1 миллион рублей.