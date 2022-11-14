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Происшествия
14 ноября 2022  16:41
Полина Шевчук

В Татарстане родители вынесли из горящего дома двух маленьких дочек

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В Татарстане родители вынесли из горящего дома двух маленьких дочек
фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Серьезный пожар произошел накануне около полуночи на улице Галиаскара Камала в селе Мемдель высокогорского района республики, рассказали «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

На месте пожарные установили, что огонь охватил одноэтажный бревенчатый дом. Кроме того, полыхали и надворные постройки. 

 

Фото: © пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

До прибытия первых пожарных расчетов родители вынесли из горящего дома двоих дочерей 7 и 5 лет. Ни дети, ни взрослые не пострадали.

Общая площадь пожара составила 95 кв. метров. Предварительная причина пожара – нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.
 

#сгорел дом #спасли из огня #МЧС РТ
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