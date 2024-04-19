В Татарстане риэлторы с одной сделки зарабатывают 92,1 тыс. рублей. Такие данные «Татар-Информу» озвучила пресс-секретарь первого зампредседателя комитета ГД по строительству и ЖКХ Владимира Кошелева Каролина Рябинкина.

Больше всего с одной сделки зарабатывают риэлторы в Москве – в среднем 218,7 тыс. рублей, Петербурге – 166,1 тыс. рублей и Краснодарском крае – 131,6 тыс. рублей.

В Новосибирской области комиссия равна 108,5 тыс. рублей, на Сахалине – 101,3 тыс. рублей, в Дагестане – 95,3 тыс. рублей, в Севастополе – 94,5 тыс. рублей, в Ямало-Ненецком автономном округе – 93,9 тыс. рублей.

Самыми низкими размеры комиссий оказались у агентов по недвижимости в Кабардино-Балкарии – 39 тыс. рублей, в Волгоградской и Челябинской областях – 40,8 и 40,9 тыс. рублей соответственно.

«Примерная комиссия риэлтора в сделке купли-продажи - 2%, а в сделках по аренде недвижимости – от 50% до 100% ежемесячного платежа, в Москве и регионах она не сильно отличается. Таким образом, общая выручка российских риэлторских агентств может достигать 120 млрд руб. ежегодно», - рассказали редакции в пресс-службе Кошелева.