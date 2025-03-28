В Татарстане резко выросло число отказов по автокредитам

В Татарстане доля отказов по заявкам на автокредиты в феврале 2025 года увеличилась на 5,1 процентного пункта по сравнению с ноябрем 2024 года, что стало одним из самых значительных скачков среди регионов России, сообщает ТАСС.

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в целом по стране уровень отказов достиг 81,1%, что на 0,9 п.п. выше, чем в январе. Показатель растет уже третий месяц подряд.

Среди десяти регионов с наибольшим числом заявок на автокредиты в феврале 2025 года самые высокие показатели отказов зафиксированы в Краснодарском крае и Ростовской области (по 83,1%), Московской области (82,2%), Свердловской области (81,2%), Тюменской области (включая ХМАО и ЯНАО) (81%), а также в Москве (79,6%).

Наибольший рост доли отказов по заявкам на автокредиты в феврале 2025 года по сравнению с ноябрем 2024 года зафиксирован в Республике Татарстан, Краснодарском крае и Ростовской области – на 5,1 процентного пункта. Существенное увеличение показателя также отмечено в Санкт-Петербурге (+4,7 п.п.) и Свердловской области (+4,4 п.п.).

Основными причинами ужесточения условий кредитования стали введенные в 2024 году макропруденциальные ограничения для заемщиков с высокой долговой нагрузкой, а также снижение аппетита к риску со стороны банков. Это привело к тому, что автокредиты стали менее доступными для многих граждан.