В Татарстане резко выросла доля квартир-студий до 30 кв.м

За год доля квартир-студий на первичном рынке жилья в России выросла на 58%. Сильнее всего доля квартир до 30 кв.м выросла в Татарстане, Башкирии и Самарской области, пишут «Известия».

В марте предложений о продаже студий стало больше на 39%, уточняет газета. На сегодня этот сегмент является самым быстрорастущим по объемам предложения.

В крупных городах минимальная площадь студий составляет 16,9–23,5 кв.м. Самые маленькие квартиры продаются в Москве — 9 кв. м, в Санкт-Петербурге — 10,6 кв. м, в Краснодарском крае (Анапа) — 14,5 «квадрата».

В январе 2022 года Президент РФ Владимир Путин призвал Правительство принять меры для «выравнивания ценовой ситуации» на рынке жилья, в том числе за счет увеличения объема предложения.