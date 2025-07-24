В Татарстане резко упала выдача кредитных карт

Во втором квартале 2025 года в Татарстане было выдано 93,5 тысячи новых кредитных карт – на 8,6% меньше по сравнению с первым кварталом (102,2 тыс.). Об этом сообщают «Челнинские известия», приводя данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Это максимальное сокращение среди 20 крупнейших регионов России. В Москве снижение составило 7,2%, а в Башкортостане – 4,7%.

На фоне общей тенденции снижение по России оказалось менее выраженным – на 2%, с 3,26 до 3,2 миллиона карт. Это самый низкий квартальный показатель за последние 12 месяцев. При этом в отдельных регионах зафиксирован рост: так, в Кемеровской области выдача кредитных карт увеличилась на 5%.

Комментируя ситуацию, директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков отметил, что сокращение выдачи связано с ужесточением денежно-кредитной политики, в том числе с мерами по ограничению показателя долговой нагрузки (ПДН). По его словам, банки сегодня действуют гораздо осторожнее в отношении рисков и предпочитают работать с заемщиками, у которых приемлемая кредитная история и уровень ПДН не превышает 50%.