В Татарстане резко подорожали помидоры и подешевела гречка

За прошедшую неделю, с 3 по 10 октября, в Татарстане зафиксирован рост цен на ряд продовольственных товаров. Больше всего за неделю подорожали помидоры, сообщает Татарстанстат.

Цена на томаты выросла сразу на 12,5% – с 70 до 78 рублей за килограмм. Кроме того, на 4% выросла стоимость десятка куриных яиц и килограмма бананов – до 64 и 79 рублей соответственно.

В то же время есть продукты, которые подешевели. Сильнее всех в цене упала гречневая крупа – ее стоимость снизилась на 4% до 89 рублей за килограмм. Также, на 3% подешевели яблоки и морковь – до 86 и 25 рублей за килограмм соответственно.