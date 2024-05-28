В Татарстане резко подорожали продукты для винегрета

За неделю с 13 по 20 мая в Татарстане резко подорожала часть овощей. Так, более чем на 8% выросли цены на картофель, репчатый лук и столовую свеклу. Об этом свидетельствуют данные Татарстанстата.

Кроме того, почти на 7% подорожал килограмм белокочанной капусты — то есть большая часть набора продуктов для салата винегрет. Меньшую динамику показали стоимость яблок, макарон, мясных консервов для детского питания, куриного мяса — не более 2,53%.

Однако часть продовольственных товаров, напротив, упала в цене. Самое заметное снижение показала стоимость огурцов — минус 9,34%, или минус 11,61 рубля за килограмм. Помидоры подешевели на 12,89 рубля, или на 5,88%. Кроме того, снизилась стоимость десятка яиц, вареной колбасы, сливочного и подсолнечного масла, маргарина, сметаны и ряда других продуктов.