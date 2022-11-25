В Татарстане резко подорожали огурцы и помидоры, подешевели консервы

За прошедшую неделю, с 14 по 21 ноября, в Татарстане подорожал ряд овощей из так называемого «борщевого набора». Данные об этом опубликованы Татарстанстатом.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Резко подорожали огурцы – более чем на 10%, до 101,91 рубля за килограмм. Помидоры выросли в цене более чем на 3,5%, до 112,81 рубля за килограмм, а яблоки – более чем на 3%, до 83,03 рубля за килограмм. Капуста свежая белокочанная подорожала более чем на 2%, до 17,94 рубля за килограмм. Заметно выросли цены и на картофель (до 24,86 рубля за килограмм), бананы (до 86,23 рубля за килограмм) и колбасу полукопченую (до 513,15 рубля за килограмм).

При этом за прошедшую неделю подешевели овощные консервы для детского питания (на 2,23%, до 607,35 рубля за килограмм), конфеты мягкие, глазированные шоколадом (на 1,79%, до 390,05 рубля за килограмм), сметану (на 1,3%, до 210,32 рубля за килограмм) и свеклу столовую (на 1,24%, до 26,13 рубля за килограмм). На мясо цены изменились незначительно.